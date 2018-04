TTV Yerseke probeert jeugd enthousiast te maken voor tafeltennis

Voorzitter Jan Overbeek vertelt dat zijn vereniging een aantal jaar geleden moeite had om jeugd enthousiast te krijgen om lid te worden, maar hij ziet nu weer een stijgende lijn. "De kracht van onze vereniging is de gezelligheid en de saamhorigheid. Mensen die eenmaal lid zijn van TTV Yerseke gaan niet meer weg. Ook als ze gaan verhuizen blijven ze vaak in Yerseke tafeltennissen", weet Overbeek, die zelf ook niet in Yerseke woont.

Clubicoon Kees de Blaey was één van de oprichters van de vereniging. Hij vertelt over de historie van de club en zijn eigen actieve carrière. Vrijwilliger Ad Sgroot houdt zich onder andere bezig met het repareren van materialen. Hij is 74 jaar en pas vijf jaar geleden begonnen met tafeltennissen. In Onze Club vertelt Sgroot wat hij allemaal voor de club doet.

Ad Sgroot (74) werd vijf jaar geleden pas lid van de tafeltennisverenging (foto: Omroep Zeeland)

Ryan Krijger en Ralf van den Berge zijn de jeugdtalenten van deze week. Zij spelen competitie in hetzelfde team, maar laten nu tegenover elkaar zien wat ze kunnen. Herbert Keijman vertelt als deskundige over de spelregels en de verschillende materialen die tafeltennissers gebruiken. En presentator Jan-Jaap Corré krijgt training van Hans van der Kraan, die hem onder andere een topspin bal leert slaan.

Presentator Jan-Jaap Corré in training voor zijn tafeltennisbattle (foto: Omroep Zeeland)

In de battle van deze week speelt Jan-Jaap een game tegen het talentvolle jeugdlid Aron van TTV Yerseke. Een wedstrijdje tot de elf punten, waarin de spelers om en om twee keer mogen serveren.

Onze Club op televisie

Onze Club wordt zondagavond om 18.10 uur uitgezonden op televisie bij Omroep Zeeland en ieder halfuur herhaald tot aan de volgende morgen 9.00 uur. Alle afleveringen zijn terug te zien op www.omroepzeeland.nl/onzeclub.