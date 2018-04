Deel dit artikel:











Krukels op het menu bij typisch Zeeuws Pasen

Het is weer eens wat anders dan naar de kerk of de woonboulevard gaan met Pasen: krukels rapen. Op veel plekken langs de dijk in Zeeland vind je de schelpdiertjes. Neem een emmertje mee en rapen maar. Het is een Zeeuwse Paastraditie om de krukels eten op krentenbrood te eten. "Een bijzondere combinatie, zilt en zoet. Echt Zeeuws", zegt Jeanine Dekker als adviseur volkscultuur en een kenner van dit soort tradities.

Het is ontstaan aan de kusten met stenen, vertelt Dekker. "Daar hechten de beestjes zich op vast." Met hun zwart-grijzige kleur vallen ze niet zo op tussen het zeewier en de stenen. "Het is dan ook goed zoeken." Er zijn er zat. Toch is het niet zo dat we ze onbeperkt kunnen meenemen. Je mag tien kilo rapen Jeanine Dekker daarover: "Er zijn gebieden die beschermd zijn en daar mag je ook geen krukels rapen. Verder zit er een grens aan hoeveel je mee mag nemen. Het is tien kilo per persoon. Da's meer dan genoeg." Verschillende krukels die in Kerkwerve geraapt werden (foto: Omroep Zeeland) De kleine zwarte-grijze schelpdiertjes hebben verschillende benamingen. Krukels worden ook wel kreukels of alikruiken genoemd. Het is vooral nog een traditie met Pasen om ze te eten op Tholen, Schouwen-Duiveland en Yerseke. Als je de krukels hebt geraapt en mee naar huis genomen, kan je ze op verschillende manieren klaarmaken. ''Vroeger werden ze in water gekookt. Meestal nadat ze 24 uur in water hadden gestaan. Nu zie je steeds meer recepten opduiken waarbij je ze anders bereidt. Bijvoorbeeld met wijn en groente, zoals mosselen." Krukels op krentenbrood Hoe je ze ook bereidt, krukels op krentenbrood blijft een wonderlijk iets. "Krentenbrood is natuurlijk zoet van smaak en de krukels hebben toch dat zilte van de zee. Zoet en zilt bij elkaar, heel bijzonder", aldus Jeanine Dekker.