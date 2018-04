Deel dit artikel:











Joël Dekker verlaat Kloetinge voor Yerseke

Joël Dekker uit Goes speelt volgend jaar voor V.V. Yerseke. De 23-jarige voetballer komt over van Kloetinge. Momenteel staat Dekker met Kloetinge derde in de 1e klasse B met 36 punten uit negentien wedstrijden.

Joël Dekker komt volgend seizoen voor Yerseke uit (foto: Omroep Zeeland) De nieuwe ploeg van Joël Dekker is koploper in de 3e klasse A van het zaterdagvoetbal. Yerseke heeft 43 punten uit zeventien wedstrijden en een periodetitel op zak. Gisteren verloor de ploeg echter in eigen huis tegen Zaamslag met 0-1.