Auto van de weg bij A58-afrit naar Rilland

Een automobilist is vanmiddag gewond geraakt bij een ongeluk op de afrit van de A58 bij Rilland. De bestuurder verloor de macht over het stuur en kwam in de bosjes terecht.

De brandweer en een ambulance zijn ter plekke geweest. De gewonde is naar een ziekenhuis gebracht. De afrit was een poosje afgesloten voor de berging. De snelweg bleef gewoon open. Auto van de weg bij afrit A58 naar Rilland (foto: HV Zeeland)