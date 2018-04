Liefde voor Jezus of zoveel mogelijk eten, waar gaat Pasen eigenlijk nog over?

Een aantal bezoekers van de markt geeft het toe, waar ze vroeger nog braaf naar de kerk gingen, draait het nu vooral om samen met je familie een heleboel eten wegwerken. Een vrouw vindt de vraag van Omroep Zeeland over de betekenis van Pasen zelfs wat confronterend; ondanks dat ze haar kinderen graag de betekenis van het feest zou meegeven, ligt de nadruk daar thuis niet meer op.

Tijd met familie en gezelligheid

Maar de meeste bezoekers lijken zich daar nauwelijks nog druk om te maken, het belangrijkste element van Pasen is volgens hen dat je tijd doorbrengt met je familie en het gezellig maakt. Dat vindt bijvoorbeeld een bezoekster die iedere Pasen met de hele familie op de camping staat in Zeeland.

Jezus ziet ons zoals we hier staan en lopen." standhouder op paasmarkt

Een standhouder die zich omringd heeft met vlaggen met teksten als 'Jezus houdt van jou', denkt daar anders over. Volgens hem is Pasen toch vooral bedoeld om te vieren dat Jezus er is. "En Jezus ziet ons ook, zoals we hier staan en lopen. Het is zondag en eigenlijk hoor je in de kerk te zitten, maar als de mensen niet naar de kerk komen, dan moet de kerk maar naar de mensen gaan."

