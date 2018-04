Brian van Goethem valt uit in Ronde van Vlaanderen

Brian van Goethem (foto: Omroep Zeeland)

Zoals voorspeld, probeerde Brian van Goethem in de openingsfase mee te zitten in de vroege vlucht, maar het duurde lang voordat het peloton liet begaan. Na ruim anderhalf uur koers ontstond uiteindelijk een kopgroep van elf renners met daarbij Van Goethem's ploeggenoten Floris Gerts en Pim Ligthart.

Terwijl de vluchters maximaal zo'n vijf minuten bijeen reden, ging Van Goethem op 98 kilometer van het einde hard onderuit. In het midden van het peloton ontstond een valpartij met daarbij onder meer de Belgisch kampioen Oliver Naesen (AG2R-La Mondiale). Van Goethem stapte niet veel later uit de wedstrijd, maar na afloop keek hij al snel vooruit naar de Scheldeprijs die woensdag vlakbij zijn woonplaats Philippine in Terneuzen begint.