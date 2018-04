Deel dit artikel:











Uitslagen amateurvoetbal 1 april

Dit weekend weinig voetbaluitslagen op zondag. In de 3e klasse A was het een speelronde om snel te vergeten voor de Zeeuwse ploegen. Breskens, HVV'24 en Terneuzen gingen zonder punten naar huis. In de vijfde klasse vond slechts één duel plaats. De wedstrijd tussen NVS en Corn Boys werd immers verplaatst naar donderdag 5 april.

Uitslagen amateurvoetbal (foto: Omroep Zeeland) Hoofdklasse B Gisteren vonden de meeste wedstrijden in de Hoofdklasse B plaats, maar twee duels stonden vandaag op het programma. Stand Hoofdklasse B De duels van vandaag hadden geen invloed op Goes en Vlissingen. 2e klasse E Ruime overwinning voor Madese Boys op Kruisland. 3e klasse A Geen punten voor Terneuzen, Breskens en HVV'24 in de 3e klasse A. 4e klasse A Clinge doet goede zaken in de strijd om het kampioenschap. 5e klasse A Slechts één duel in de 5e klasse A en daarin pakte Vogelwaarde drie punten.