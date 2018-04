Zeeuws clubkampioenschap geeft boost aan boksen in Zeeland

Twintig boksers

Zaterdag troffen zo'n 20 boksers elkaar in de ring. Deelnemers van jong tot oud, jongens en meisjes, licht en zwaargewicht en zelfs een bekend gezicht. Zanger Bart van der Weide van Racoon bokste in het blauwe shirt van zijn vereniging in Goes. Het karakter van het toernooi was treffend in het meisjesduel met Sibrena Punselie van BC DOS Vlissingen. "Ik ken het meisje waar ik tegen bokste, dat is leuk en vriendschappelijk", omschreef ze na afloop haar wedstrijd.

Voor Oscar Wehmuller van Boxing GOES gaf het toernooi een kick, vooral ook door de vele supporters. Wat hem betreft, krijgt het clubkampioenschap een vervolg. Zijn collega-bokser Dhanusa Baddevithana was eveneens enthousiast. "Ik hoop dat we hierdoor meer leden krijgen", vertelde hij.

Organisatie

Hugo van Rooijen van de thuisclub nam de organisatie van dit clubkampioenschap voor zijn rekening. Hij deed dit als stageopdracht voor de trainingsopleiding bij de Nederlandse Boksbond, samen met trainer Selim Okkali van Boxing GOES. Van Rooijen was in zijn nopjes over het verloop van het toernooi. "Het is een succes en voor de boksers is het goed dat ze hierdoor verder kunnen groeien. Wat mij betreft, gaan we dit elk jaar organiseren", klonk het veelbelovend.