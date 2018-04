Alle honden verzamelen in Goes!

Duitsland, België, Frankrijk en zelfs Denemarken en Estland. Wie een rondje maakt over de parkeerplaats voor de Zeelandhallen denkt dat de toeristen, die normaal aan de kust zitten, met hun camper hier zijn neergestreken. Maar de bestuurders van die campers zien zichzelf allesbehalve als toerist. Ze zijn hier met één doel: met hun viervoeter de beste van hun ras worden en als het even meezit er uiteindelijk ook met de titel 'beste hond van de show' vandoor gaan.

Maar voor het zover is, moeten de honden allemaal eerst hun eigen 'poule' doorkomen. Want per ras wordt er ook nog onderscheid gemaakt tussen vrouwtjes, mannetjes en puppy's. Wie in die klasse wint, kan uiteindelijk beste van zijn ras worden en mag aan het einde van de dag strijden om de titel.

Wondere wereld

Voor een buitenstaander met weinig verstand van hondenshows is het een wondere wereld waarbij je van de ene in de andere verbazing valt. Maar voor de deelnemers hun lust en hun leven en een wereld van ons-kent-ons. Baasjes die het tijdens de shows tegen elkaar opnemen, staan buiten de wedstrijd om gezellig te keuvelen over, uiteraard, hun hond, maar ook over de dagelijkse beslommeringen. En dat alles, als het even meezit, onder het genot van een drankje en een hapje.

Hondenshow Goes