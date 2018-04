Aanhoudingen in Terneuzen na meldingen van schietpartij

Politie onderzoek mogelijke schoten in Terneuzen (foto: HV Zeeland)

Volgens de meldingen die bij de politie zijn binnengekomen is er in de loop van de avond geschoten in of bij een woning aan de Narcisstraat in Terneuzen. De politie is met meerdere eenheden uitgerukt en heeft de straat afgezet met linten.

Sporenonderzoek

De politie onderzoekt nog of er ook daadwerkelijk is geschoten. Dat moet onder meer blijken uit sporenonderzoek. Naast verschillende politiewagens en twee wagens van hondengeleiders waren er ook twee bussen van de technische recherche ter plaatse.

Naast meerdere politie-eenheden waren er ook twee busjes van de forensische opsporing aanwezig (foto: HV Zeeland)

Rond middernacht was het onderzoek van de politie in en bij de woning aan de Narcisstraat afgerond en werd de straat weer vrijgegeven. De politie deed op dat moment nog geen uitspraken over de uitkomsten van het onderzoek.