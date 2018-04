Deel dit artikel:











Michael Vink en Joey de Kok stranden in kwartfinale EK driebanden junioren

De Zeeuwen Michael Vink en Joey de Kok zijn in de kwartfinale van het EK driebanden voor junioren uitgeschakeld. Michael Vink uit Groede ging in de kwartfinale met 21-30 onderuit tegen de Griek Dimitrios Seleventas. Joey de Kok nam het op tegen regerend Europees en wereldkampioen Carlos Anguita. Die was met 30-24 te sterk voor de biljarter uit Lewedorp.

De Zeeuwen Michael Vink en Joey de Kok zijn gestrand in de kwartfinale van het EK driebanden voor junioren (foto: Orange Pictures) De Europese kampioenschappen driebanden voor junioren vinden dit jaar plaats in het Franse Ronchin. Vandaag staat nog de finale op het programma. Daarin neemt de Fransman Gwendal Marechal het op tegen de Spanjaard Carlos Anguita.