'Geen aanwijzingen voor schietpartij Terneuzen'

De politie heeft geen aanwijzingen dat er gisteravond is geschoten in de Narcisstraat in Terneuzen. De politie begon een onderzoek na de melding dat er rond 21.40 uur een schietpartij zou zijn geweest.

Naast meerdere politie-eenheden waren er ook twee busjes van de forensische opsporing aanwezig (foto: HV Zeeland) Volgens de melder zouden drie jongemannen op de woning van een man hebben geschoten. De drie werden gevonden in de Zuidlandstraat. Eén ging er vandoor op de fiets. De twee anderen, jongens van 17 jaar oud uit Terneuzen, zijn aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Gisteravond hebben medewerkers van de Forensische Opsporing onderzoek gedaan in de omgeving van de Narcisstraat. De politie heeft daar geen aanwijzingen gevonden die richting een schietincident wijzen. De politie blijft onderzoeken wat er dan wel gebeurd is. De verdachten zitten nog vast, zij worden vandaag verhoord. Lees ook: Aanhoudingen in Terneuzen na melding schietpartij