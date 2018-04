Te weinig asperges in Eede om buiken te vullen tijdens paasdiner

Aspergeteler Bastiaan Dikker uit Eede (foto: Omroep Zeeland)

"Ik denk dat ik zaterdag zo'n veertig à vijftig klanten weggestuurd heb en de telefoon rinkelt iedere vijf minuten", vertelt de aspergeteler. Bij zijn bedrijf heeft hij een winkel waar hij z'n eigen asperges verkoopt. Voor veel van zijn klanten is het traditie om met Pasen asperges te eten, maar tegen alle verwachting in lukt het niet om dit jaar aan die vraag te voldoen.

Hopen op warmer weer

Normaal gesproken kunnen de eerste asperges rond 26 maart gestoken worden en de verwachting was dat dat dit jaar zelfs iets eerder zou kunnen. Dat gaat bij het bedrijf van Bastiaan Dikker meestal met zo'n vierhonderd kilo per dag, maar gisteren haalde hij slechts de eerste tien kilo uit de grond. Het koude en natte weer in maart heeft de oogst flink vertraagd. Dikker hoopt dat het snel wat warmer wordt zodat hij aan de slag kan.