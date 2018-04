Dronken bestuurder opgepakt tijdens wandeltocht

(foto: oz)

Een getuige sprak de man na het ongeluk nog aan, maar deze ging er te voet vandoor. De getuige vertelde de politie dat de man had gedronken. Omdat de eigenaar van de auto uit Hansweert kwam, is de politie de weg richting Hansweert afgereden. Daar vonden ze de man die lopend naar huis wilde. Hij gaf toe over de middengeleider te zijn gereden en daardoor een klapband te hebben gehad.

Agenten hebben de man op straat laten blazen, hieruit bleek dat hij te veel had gedronken. Op het politiebureau bleek dat de man ruim drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed had. Zijn rijbewijs is afgepakt, de man moet binnenkort voor de rechter verschijnen.