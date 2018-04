Brandweer bedreigd bij paasritueel in Rilland

(foto: Omroep Zeeland)

Agenten die rond 20.30 uur over de A58 reden, zagen ter hoogte van Rilland dikke rookpluimen uit het buitengebied komen. In de polder vonden ze een groep van vijftien man die stonden te kijken naar een paasvuur met een oppervlakte van ongeveer 50 vierkante meter. Met een verreiker, een soort vorkheftruck, werd het vuur gevoed. De bestuurder gooide onder andere pallets, plastic en autobranden op het vuur.

De agenten schakelden de brandweer in. Omdat er te weinig water in de buurt was, kon het vuur niet geblust worden. De politie en brandweer hebben daarna afgesproken dat er geen nieuwe materialen op het vuur werden gegooid. Omdat er geen vergunning om te stoken was, is er proces-verbaal opgemaakt.