Dronken vrouw (60) schopt ambulancemedewerker

Een 60-jarige vrouw is gisteravond bij het Nollenhoofd in Vlissingen aangehouden, omdat ze een ambulancemedewerker had mishandeld. De vrouw werd rond 23.10 uur door de medewerker onderzocht, omdat ze liggend op straat voor een café was gevonden.

Handboeien (foto: OZ) De vrouw maakte een verwarde indruk. Toen ze door ambulancepersoneel werd onderzocht, schopte ze één van de medewerkers tegen zijn benen en rug. De hulpverleners hebben hun werk meteen gestaakt en de politie gebeld. De vrouw is door agenten overgebracht naar een politiecel in Middelburg. De vrouw zit nog vast. Uit een ademanalyse is gebleken dat de vrouw bijna vijf keer te veel alcohol in haar bloed had.