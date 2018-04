Op Tweede Paasdag kun je er niet vroeg genoeg bij zijn

Bij de meubelboulevard in Middelburg stonden de eerste klanten om 10.00 uur al voor de deur te wachten van een winkel die vandaag 15 procent korting geeft op alles. Niet lang daarna stroomde de parkeerplaats verder vol.

Potgrond en kit met korting

Onder de vroege vogels waren vooral klussers, mensen die vandaag aan de slag gaan in huis of in de tuin en daar nog wat materiaal voor nodig hebben. Zo is een man uiterst tevreden met de korting die hij kreeg op een paar zakken potgrond en een vrouw loopt naar de auto met acht bussen kit. "Ik had liever iets anders gedaan op Tweede Paasdag, maar we zijn druk in ons nieuwe huis", vertelt zij.