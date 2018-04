'Gevaarlijke situatie door hennepkwekerij in Koudekerke'

(foto: Politie)

In de woning stond een kweektent met daarin 70 plantjes. Door het elektriciteitsbedrijf is bekeken of er gerommeld is met de stroomvoorziening. Dat bleek niet zo te zijn. Wel was er volgens de politie direct brandgevaar voor de omgeving.

Door de politie zijn verschillende goederen uit de kwekerij in beslag genomen waaronder zes transformatoren van 600 watt per stuk.