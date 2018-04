Deel dit artikel:











De la Ruelle beste Zeeuw in laatste editie Paaskustloop

Edwin de la Ruelle uit Nummer Één is in de laatste editie van de Paaskustloop in Breskens op een derde plek geëindigd. De hardloopwedstrijd houdt op te bestaan omdat de huidige organisatoren gaan stoppen. De wedstrijd over tien kilometer werd gewonnen door Jeroen Kramer uit Rotterdam. Hij liep de wedstrijd uit in bijna 37 minuten. Daarmee was hij bijna drie minuten sneller dan de rest van het podium.

(foto: Omroep Zeeland) Het is voorlopig de laatste editie van de Paaskustloop. De huidige organisatoren gaan stoppen en het is nog onduidelijk of de wedstrijd een doorstart gaat krijgen met nieuwe organisatoren.



In de laatste editie van de wedstrijd prolongeerde Jeroen Kramer zijn titel, hij wist vorig jaar de wedstrijd ook al te winnen. Teun van der Meulen uit Rotterdam kwam na Kramer binnen op de tweede plaats in een tijd van 39 minuten 49 seconden. Edwin de la Ruelle uit Nummer Één zorgde voor een Zeeuws tintje op het podium door als derde over de finish te komen. Paaskustloop Breskens 10 kilometer mannen 1. Jeroen Kramer Zaandam 36.59' 2. Teun van der Meulen Rotterdam 39.49' 3. Edwin de la Ruelle Nummer Één 40.09' Bij de vrouwen won Eline Langeveld met ruim verschil. Net als Edwin de la Ruelle zorgde Nathalie Zevenne uit Breskens voor een Zeeuwse podiumplek. Ook zij eindigde op een derde plek. Paaskustloop Breskens 10 kilometer vrouwen 1. Eline Langeveld Zaandam 43.16' 2. Arjenne Bastiaansen Rotterdam 58.57' 3. Nathalie Zevenne Breskens 1:00.52'