Deel dit artikel:











De zenuwen stijgen; de eindexamens starten al

De eindexamens staan op het punt te beginnen. Niet het centraal schriftelijk, want dat is in mei. Maar leerlingen met een praktijkopleiding moeten al aan de bak. Op het Goese Lyceum in Goes doen 135 leerlingen de komende twee weken examen in hun praktijkvakken.

Bij de praktijkexamens zit ook een deel theorie over dat vak. Op de afdeling Mobiliteit en Transport maken ze de theorietoets op de computer en later gaan ze het leslokaal in waar verschillende eindexamenopdrachten klaar staan. 'Ik vind vooral het examen in mei spannend' De 17-jarige Joey Melieste is er helemaal klaar voor. Hij vindt de praktijkexamens makkelijk. "Het schriftelijk examen vind ik spannender, met wiskunde en Nederlands. Hier heb ik veel voor geoefend en dit vind ik leuk om te doen, dus dat komt wel goed", zegt hij. Eindexamenkandidaat Joey Melieste oefent nog op het onderdeel elektrotechniek (foto: Omroep Zeeland) De praktijktoets van Joey duurt vijf tot zes uur. Per dag komen er maar drie leerlingen naar het lokaal om examen te doen. "Toezicht is heel belangrijk tijdens zo'n examen. Met meer leerlingen zou je het niet goed in de gaten kunnen houden", zegt docent Hamad Jaffari.