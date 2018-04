Deel dit artikel:











Toptienklassering voor Mobach in Le Triptyque des Monts et Chateau

Jarno Mobach is in de voorlaatste etappe van Le Triptyque des Monts et Chateau op een verdienstelijke achtste plaats geëindigd. De 19-jarige renner van Development Team Sunweb klokte de achtste tijd in de individuele tijdrit. Na een race tegen de klok van 9,6 kilometer gaf hij slechts 22 seconden toe op de Belgische etappewinnaar Stan Dewulf (Lotto-Soudal U23).

Jarno Mobach (foto: Team Sunweb) Le Triptyque des Monts et Chateaux is een internationale koers voor beloften in België. Mobach uit Philippine behaalde er zijn eerste toptienklassering van het jaar in een UCI-wedstrijd.