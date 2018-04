Dak van tankstation aan de A58 ingestort

De politie werd rond 02.10 uur gealarmeerd. Hoe het dak in kon storten is nog onbekend. Duidelijk is wel dat het niet komt door een aanrijding met een voertuig. Onderzoek moet nu uitwijzen of het om een constructiefout gaat.

Er had iemand kunnen staan

Het gaat om het pompstation van de pompenketen Total aan de A58 richting Vlissingen, tussen de afslag naar 's-Heerenhoek en de Westerscheldetunnel en de afslag naar Arnemuiden. De winkel van het tankstation was dicht toen het gebeurde, maar het tankstation heeft buiten de openingstijden een nachtautomaat, er had dus iemand kunnen staan te tanken toen het dak vannacht naar beneden kwam.

Dak van Total-tankstation aan A58 ingestort, bovenop waar je normaal staat te tanken (foto: HV Zeeland)

De winkel van het tankstation zou om 06.00 uur opengaan, maar die blijft uiteraard voorlopig dicht. Het parkeerterrein bij het tankstation was ook enkele uren afgesloten voor het verkeer, maar dat werd rond 4.30 uur weer vrijgegeven.

Geen explosiegevaar

Bij inspectie door de brandweer bleek namelijk dat er geen grote schade is ontstaan aan de pompinstallaties. Daarom was er van explosiegevaar dan ook geen sprake.

Radiobusverslaggever Mark Rijk bij het ingestorte tankstation

De schade is groot. Er liggen verspreid over het terrein van het tankstation brokstukken van het dak. Volgens een medewerker van het tankstation wordt later vandaag begonnen met het opruimen van de ravage.

Hoewel het een opvallend zicht is, dat ingestorte dak, zien niet alle weggebruikers dat het tankstation is afgesloten. Zo werd deze chauffeur teleurgesteld toen hij na een lange rit een kopje koffie wilde halen bij het tankstation.

Geen koffie voor chauffeur uit Stadskanaal door ingestort tankstation

"Ik kom van ver en dacht een bakje koffie gaat er wel in", zegt de chauffeur uit Stadskanaal. "Ik werd door de linten tegengehouden. Maar het is een behoorlijke ravage ja, nu je het zegt."

Eerst onderzoek, dan opruimen

En die ravage blijft er voorlopig nog liggen, want Total heeft aangekondigd eerst te gaan onderzoeken hoe het dak van het tankstation kon instorten, voor er een begin gemaakt kan worden met opruimen.

Lees ook: