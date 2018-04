Dak van tankstation langs A58 ingestort

Het dak van het tankstation is ingestort (foto: Politieteam Oosterscheldebekken)

De politie werd in de nacht van maandag op dinsdag rond 2.10 uur gealarmeerd. Het pompstation van Total was niet open toen het incident gebeurde. Hoe het dak in kon storten is nog onbekend.

Het parkeerterrein bij het tankstation was ook enkele uren afgesloten voor het verkeer, maar dat werd rond 4.30 uur weer vrijgegeven.