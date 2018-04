Zeeuwse kletskousen, doekoe's en vier andere verrassende producten

Tweedejaars van de HZ hebben deze Zeeuwse sokken ontworpen (foto: Omroep Zeeland)

Blouse met klittenband

Studentenbedrijf Young Creations komt met een overhemd met klittenbandsluiting: dus geen last meer van kleine, onhandige knoopjes. Handig voor luie mensen, maar het bedrijf richt zich vooral op ouderen en mindervaliden.

Meeneembestek in een doosje

Lunchen met boterhammen is niet meer van deze tijd. Dus bedachten de studenten achter Couvert Cover een bestekdoosje (met opdruk naar keuze) waardoor je altijd en overal een salade kan eten.

Easycup

De Easycup is een inklapbare drinkbeker en neemt daardoor weinig plek in.

Kletskousen

Een product met de Zeeuwse knop doet het altijd goed in Zeeland en dus gaat de verkoop van Kletskousen erg hard. De sokken zijn ontworpen zodat elke Zeeuw overal kan laten zien waar hij of zij vandaag komt.

Key Finder

Sleutels vaak kwijt? Dan kan een Key Finder aan je sleutelbos een oplossing zijn. Het kastje staat via een app in verbinding met je smartphone. Er zijn al meer van deze kastjes op de markt, dus of het erg origineel is?

Doekoe

Doekoe is Surinaams voor geld en dat is precies wat je in deze spaarpot in de vorm van een koe kan steken. De Doekoeien worden beschilderd door cliënten van Arduin.

Student Company Elk jaar krijgen tweedejaars van de HZ de opdracht om een eigen studentenbedrijf op te richten en een product op de markt te brengen. Van verschillende opleidingen worden hooguit acht mensen in een groepje geplaatst. Ze krijgen begeleiding om het product te vermarkten. Na het schooljaar mogen de studenten zelf beslissen of ze met het bedrijf doorgaan. Belle Knoppe is een voorbeeld van een bedrijf dat ooit begon als Student Company en nu een goed lopende VOF is.

Lees ook:

Studentenmarkt

Op vrijdag 13 april staan alle studentenbedrijven van de HZ op de Markt in Middelburg om hun producten aan de man te brengen. Aan het eind van het schooljaar zal blijken of de bovengenoemde producten daadwerkelijk een succes zijn, dan houdt het project Student Company op en moeten de studenten beslissen of ze verder gaan met hun bedrijf.