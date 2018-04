Zeeland wordt wakker: tankstation ingestort, praktijkexamens en kletskousen

Dak van Total-tankstation aan A58 ingestort, bovenop waar je normaal staat te tanken (foto: HV Zeeland)

Tankstation ingestort

Het tankstation Selnisse langs de A58 is voorlopig buiten gebruik. Het dak van het tankstation is ingestort en ligt nu deels op de plek waar je normaal gesproken kunt tanken. Niemand raakte gewond, maar de ravage is groot. Hoe het komt dat het dak instortte, is nog onbekend.

Eindexamenkandidaat Joey Melieste oefent nog op het onderdeel elektrotechniek (foto: Omroep Zeeland)

Praktijkexamens

De eindexamens staan op het punt te beginnen. Niet het centraal schriftelijk, want dat is in mei. Maar leerlingen met een praktijkopleiding moeten vanaf morgen al aan de bak. Op het Goese Lyceum in Goes doen 135 leerlingen de komende twee weken examen in hun praktijkvakken.

Tweedejaars van de HZ hebben deze Zeeuwse sokken ontworpen (foto: Omroep Zeeland)

Zeeuwse kletskousen

Zeeland is opnieuw 43 studentenbedrijven rijker dankzij de HZ University of Applied Sciences in Vlissingen. Elk jaar moeten tweedejaars een eigen bedrijf opzetten en een product op de markt brengen voor het project Student Company. En daar komen altijd wel verrassende producten uit. Zoals deze Zeeuwse kletskousen.

Nat en grijs in Nisse (foto: Erica van Leeuwen-de Bruijn, Kloetinge)

Het weer:

Het is wisselvallig met vanochtend al een enkele bui, in de loop van de middag volgen wat meer buien, misschien met een klap onweer. Bij een matige zuidenwind wordt het nog rond de 14 graden.