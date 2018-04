Deel dit artikel:











Brandweer rukt uit voor brandalarm door deo

De brandweer is gisteravond in actie gekomen na een automatisch brandalarm bij een hotel in Burgh-Haamstede. Toen de brandweervrijwilligers bij het hotel aankwamen, bleek er geen sprake te zijn van een brand, het alarm was afgegaan doordat hotelgasten wel erg rijkelijk gebruik hadden gemaakt van een spuitbus met deodorant.

De brandweerpost in Burgh-Haamstede (foto: Brandweerpost Burgh-Haamstede) Het alarm ging af rond 19.00 uur en even leek het erop dat alle zeventig gasten van het hotel aan de Torenweg moesten worden geëvacueerd. Toen bleek echter dat onder de gasten enkele kinderen waren die een grote hoeveelheid deodorant in een ruimte hadden gespoten. 'Hartig woordje' De brandweer heeft de betreffende kamer geventileerd. "Na een hartig woordje te hebben gesproken met de kinderen en de leiding konden we weer terugkeren naar de kazerne", schrijft de Brandweerpost Burgh-Haamstede op Facebook.