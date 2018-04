Total: Dit dak was er al toen we het tankstation overnamen

Het kan nog wel even gaan duren voor kan worden begonnen met het weer terug opbouwen van het ingestorte tankstation. Het bedrijf wil namelijk eerst nauwgezet onderzoeken hoe het komt dat de luifel van het tankstation kon instorten.

Onderzoek door bouwkundigen

Hoewel medewerkers ter plaatse tegen de Telegraaf hebben verteld dat volgens hen een doorgerotte middenbalk de oorzaak is, moet onderzoek door bouwkundigen officieel de oorzaak dus nog bepalen.

De luifel van het tankstation stortte vannacht rond 02.00 uur in, bovenop de pompen waar mensen normaal gesproken staan te tanken. Hoewel de winkel van het tankstation dicht was, waren de pompen nog in bedrijf met behulp van de nachtautomaat.

Blij dat niemand aan het tanken was

Het bedrijf is dan ook blij dat er niemand aan het tanken was toen de luifel naar beneden kwam. "We zijn uiteraard ontzettend geschrokken", zegt woordvoerder Jan Willem den Boer. "Onze prioriteit is nu om de oorzaak te achterhalen. Pas daarna kunnen we beginnen met de opruimwerkzaamheden en het in kaart brengen van de schade."

Bouwkundigen onderzoeken hoe het komt dat het dak van het tankstation is ingestort (foto: HV Zeeland)

Ondertussen is bij daglicht de schade goed te zien. Het dak is bovenop de pompen gevallen en die hebben zich in de beplating van het dak geboord. Het dak is ook terecht gekomen op de tankshop maar de schade hieraan lijkt mee te vallen.

'Zorgvuldig'

"Het achterhalen van de oorzaak komt nu op de eerste plaats", benadrukt Den Boer. "Het kan dus nog wel even duren voor we kunnen opruimen. We willen zorgvuldig te werk gaan." Voorlopig blijft het tankstation dus buiten gebruik. Hoe lang dat duurt is onduidelijk. De parkeerplaats naast het tankstation is wel bereikbaar.

Bij daglicht is de schade aan het tankstation goed te zien, de pompen hebben zich in de platen van het dak geboord. (foto: HV Zeeland)

Er komt volgens Den Boer voorlopig nog geen onderzoek naar de andere zestien tankstations van Total in Zeeland. "Dat is nog te voorbarig, we moeten eerst te weten zien te komen hoe dit kon gebeuren."

Ingestorte constructie stond er al

Bovendien stond de nu ingestorte constructie er volgens Den Boer al toen Total het tankstation vijftien jaar geleden overnam. Als de oorzaak een constructiefout blijkt te zijn, hoeft dat dus niet per se gevolgen te hebben voor de andere Total-tankstations.

Het tankstation stamt uit 1992. Het werd toen herbouwd omdat het vorige tankstation op die plek in augustus 1990 afbrandde. Door een defect aan de dieselpomp sloeg die niet af toen een vrachtwagenchauffeur aan het tanken was. Daardoor kwam er diesel op warme delen van de truck terecht en brak er brand uit.

Foto van brand bij het vorige tankstation Selnisse in 1990 (foto: Peter)

Hoewel de luifel die het vannacht begaf dus al 26 jaar oud was, waren er absoluut geen voortekenen dat de constructie het zou gaan begeven, benadrukt Den Boer. Volgens hem werd de luifel regelmatig geïnspecteerd en voldeed het bouwwerk aan alle bouwkundige voorschriften.

