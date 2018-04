Politie neemt verwarde personen niet meer zomaar mee

Het aantal incidenten met geweld waar verwarde personen bij zijn betrokken, is gestegen. In augustus werd een medebewoner door een cliënt van Emergis in Oostburg neergestoken. Die zaak komt vandaag voor de rechtbank waarbij bepaald wordt wanneer inhoudelijk gekeken wordt naar het incident. In oktober was een volgend incident. Daarbij viel een dode te betreuren.

Het aantal meldingen van verwarde personen in Zeeland is ook licht gestegen. In 2017 kwamen 2.140 meldingen binnen. Vooral in Tholen, Sluis en Goes nam het aantal meldingen fors toe, tot 50 procent meer.

Eén persoon, 80 meldingen

"De cijfers worden nog verder uitgewerkt", zegt John van Tol. Hij is coördinator verwarde personen bij de politie Zeeland-West-Brabant. "Eén persoon kan voor meerdere meldingen zorgen. Bijvoorbeeld in Sluis en Goes hebben twee personen voor 30 en 80 meldingen gezorgd. Na de zomer weten we ook om hoeveel verwarde personen het gaat."

Aantal meldingen verwarde personen bij politie Zeeland-West-Brabant

2013 2014 2015 2016 2017 Borsele 30 66 66 58 60 Goes 303 309 435 316 442 Hulst 201 145 93 110 125 Kapelle 30 22 13 21 23 Middelburg 539 492 430 459 364 Noord-Beveland 21 28 33 55 46 Reimerswaal 51 50 46 31 36 Schouwen-Duiveland 155 152 128 164 143 Sluis 95 87 84 72 107 Terneuzen 254 333 331 242 319 Tholen 88 47 34 29 44 Veere

81 79 61 65 59 Vlissingen 502 324 350 425 372 TOTAAL 2.350 2.134 2.104 2.047 2.140

De politie besteedt een vijfde van haar tijd aan verwarde personen. "Met Emergis zijn nieuwe afspraken en werkwijzes afgesproken om het aantal meldingen en incidenten terug te dringen", zegt Van Tol. "Ten eerste is het nu zo dat sinds oktober 2017 een verward persoon alleen nog door de politie wordt meegenomen als er een strafbaar feit is gepleegd. In alle andere gevallen doet de ambulance dat voortaan."

Bij beoordelingen thuis door de crisisdienst van Emergis is er geen politie meer bij. "Pas als het uit de hand dreigt te lopen worden wij ingeschakeld", licht Van Tol toe.

Een man zat wekenlang met een dode hond naast zich op de bank." John van Tol

Verward achter de voordeur

Het aantal meldingen is dan wel iets gestegen, maar heel veel meldingen gaan over mensen die achter de voordeur zitten en heel verward zijn. "Bijvoorbeeld een meneer die al weken thuis zat, met naast zich zijn dode hond op de bank. Hij wilde met niemand contact", besluit Van Tol. "Zo iemand laat verward gedrag zien zonder dat het strafbaar is. Ze kunnen overlast geven en opvallen, maar horen dan bij Emergis behandeld te worden."

Vanaf 1 oktober 2018 krijgen gemeenten een belangrijkere rol bij de opvang van verwarde personen in plaats van dat het landelijk is geregeld. "Er is landelijk een soort blauwdruk neergelegd bij de gemeenten. Zeeland heeft alle gemeenten in een stuurgroep bij elkaar gezet. Dat moet er toe leiden dat elke gemeente straks dezelfde werkwijze hanteert. Dat is makkelijk voor de politie, de gemeente en instellingen", besluit Van Tol.