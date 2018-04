60 medewerkers DELTA naar Schiedam

Delta kantoor Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Volgens een woordvoerder van DELTA worden de medewerkers financieel en logistiek geholpen bij de overstap. DELTA wil landelijk groeien door snel internet aan te bieden in gebieden waar dat nog niet beschikbaar is. De 60 medewerkers van DELTA, die nu nog in Middelburg werken, zullen in een nieuw kantoor in Schiedam aan de slag gaan, waar ook CAIW per 1 september zit.

Verder gaat DELTA de klantenservice in Middelburg uitbreiden en worden komende zomer drie winkels geopend, in Goes, Middelburg en Terneuzen, waar DELTA vooral klantenservice gaat aanbieden. Bij DELTA werken ongeveer 450 mensen, in kantoren in Middelburg en Vlissingen.