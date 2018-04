Drie verdachten opgepakt bij oprollen wietkwekerij in Middelburg

Ruiming wietkwekerij - archief (foto: HV Zeeland)

De aangehouden verdachten zijn de 53-jarige bewoner, een 47-jarig familielid van de bewoner en een 45-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Zij worden in de loop van de dag verhoord.

Wiet en wietplanten

De politie deed de inval na meldingen over een vermeende wietkwekerij. De agenten vonden in de woning 41 oogstrijpe wietplanten en bijna 5 kilo gedroogde wiet. De wiet en wietplanten zijn in beslag genomen en worden vernietigd.