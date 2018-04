Deel dit artikel:











Marc Rijk, bevlogen politicus tot het einde

De voormalig partijvoorzitter van de Partij voor Zeeland (PvZ) in de Provinciale Staten Marc Rijk, die eerder al terugtrad uit die partij, is zondagavond overleden aan de gevolgen van zijn ziekte. Dat hebben zijn nabestaanden bekendgemaakt. Hij is 50 jaar geworden.

Marc Rijk stond op de verkiezingsposter van Nieuw Gemeentebelang met een recente foto (foto: Nieuw Gemeentebelang) De politicus uit Schoondijke had een zeldzame vorm van lymfeklierkanker. Toen die ziekte bij hem werd ontdekt, bleef hij volgens zijn nabestaanden positief en strijdbaar. Veelbewogen Rijk had een veelbewogen carrière in de provinciale en gemeentelijke politiek. Na zijn vertrek bij de PvZ bleef hij nog actief bij Nieuw Gemeentebelang in de gemeente Sluis en hij stond de recente verkiezingen nog voor die partij op de lijst. Hij stond ook op de verkiezingsposter, met een recente foto. Zijn nabestaanden zijn dankbaar voor alle steun en opbeurende berichten die Marc Rijk de laatste heeft ontvangen sinds de bekendmaking van zijn ziekte. Daar heeft hij 'enorm veel steun' aan gehad, laten ze weten. Lees ook: Voorzitter Partij voor Zeeland stopt vanwege ziekte