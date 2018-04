De man die de gemeente Vlissingen één miljoen euro kostte, of opleverde

Gouden medaille voor duizend keer schriftelijke vragen

Je zou hem wel de kwelgeest van het Vlissingse gemeentehuis kunnen noemen. Want hij stelde in de twintig jaar dat hij raadslid was bijna duizend keer schriftelijke vragen. Daarom is de gouden medaille in Ferdinands Vragenuurtje deze maand een oeuvreprijs voor het vele werk dat Wim Hirdes heeft gedaan. Hij is het levende bewijs dat een raadslid echt wat kan bereiken met schriftelijke vragen. Vlissingen staat vol met voorbeelden. Want zonder vragen van Wim Hirdes zou het nieuwe fietspad bij de bioscoop niet zijn aangelegd.

Spelregels Ferdinands Vragenuurtje Iedere maand stellen raadsleden en Statenleden tientallen schriftelijke vragen. Die zijn gericht aan het gemeentebestuur of het provinciebestuur, maar ze worden ook naar Omroep Zeeland gestuurd. Politiek verslaggever Ferdinand Koppejan verzamelt iedere maand al die vragen en kiest de drie beste uit. Het belangrijkste criterium is: Welke partij komt er het beste op voor de belangen van de Zeeuwen?

Ook heeft Hirdes Vlissingen behoed voor veel rampspoed bij de bouw van de ondergrondse parkeergarage De Fonteyne. Na schriftelijke vragen van hem werden deskundigen van TNO ingeschakeld voor de bouw. En door hun adviezen zijn de damwanden van de parkeerkelder niet 16 meter maar 22 meter diep geslagen. Daardoor is er in de Vlissingse binnenstad niet een gebouw verzakt tijdens de werkzaamheden. En daar is Hirdes trots op: "Bij de bouw van het nieuwe theater in Middelburg ging het mis. En dan is het fijn dat je als Vlissinger trots kunt zijn dat het bij ons wel goed is gegaan."

Maar het meest trots is Hirdes omdat hij het voor elkaar heeft gekregen dat het bevrijdingsmonument op de Oranjedijk is geplaatst. Uiteraard na schriftelijke vragen van hem. Daarmee is alsnog gehoor gegeven aan een uitdrukkelijk verzoek van de bevrijders om van de plek waar ze zijn geland een mooi herdenkingsgebied te maken. Hij noemt het zelf een 'grote aanwinst voor Vlissingen', ook omdat het beeld bij de herdenking van de bevrijding regelmatig in beeld komt op landelijke televisiezenders.

Natuurlijk werden ze in het gemeentehuis weleens doodmoe van al die vragen van Hirdes. Zijn vrouw Greta zegt daarover: "Ik denk dat ze blij zijn dat hij opstapt. Want dan zijn ze ook klaar met het beantwoorden van al die vragen." En ook Wim zelf geeft toe dat hij soms best een zeurpiet kan zijn: "Maar wel een zeurpiet met goede resultaten." Want Hirdes was er de man niet naar om op te geven als hij na één keer zijn zin niet kreeg: "Dan wachtte ik een half jaar of een jaar. En dan stelde ik dezelfde vragen gewoon nog een keer. Totdat ik mijn zin kreeg."

Het is bekend dat voor het beantwoorden van schriftelijke vragen al snel duizend euro nodig is. Wim Hirdes stelde er bijna duizend. En duizend keer duizend is een miljoen euro. Dus al die schriftelijke vragen van Hirdes hebben Vlissingen een miljoen euro gekost. Maar daar ligt de vragensteller zelf niet wakker van: "Er wordt voor zoveel zaken geld beschikbaar gesteld. Dan kan dit er ook nog wel bij. Heeft het een miljoen euro gekost? Dan heeft misschien wel drie miljoen euro opgeleverd voor Vlissingen."

Bovendien verwijst hij naar de wet waarin is vastgelegd dat raadsleden schriftelijke vragen mogen stellen. En Hirdes deed dat niet voor zichzelf. Hij klom pas in de pen als burgers uit de gemeente Vlissingen hem benaderden met een probleem. Hirdes stelde schriftelijke vragen namens die inwoners. En hij is trots op wat hij daarmee bereikt heeft. Maar na twintig jaar zit het raadswerk er voor hem op. De stroom aan schriftelijke vragen van Wim Hirdes is opgedroogd.

Zilver: levensgevaarlijke stoep

Het zilver is voor de lokale partij Sociaal Terneuzen. De partij stelt dat het trottoir aan de Buitenweg in Axel er zo beroerd bijligt, dat het gevaarlijk is om erop te lopen. In schriftelijke vragen krijgt de gemeente het verzoek om de stoep over de hele lengte van de straat zo snel mogelijk aan te pakken. Ook wil de partij dat Terneuzen gaat inventariseren hoeveel andere trottoirs er in de gemeente ook slecht bij liggen.

Brons: overleven de Zeeuwse damherten de kou wel?

Begin deze maand was zo koud dat Statenlid Fancois Babijn zich afvroeg of de damherten op het eilandje De Haringvreter in het Veerse Meer het wel zouden overleven. De Partij voor Zeeland wilde voorkomen dat de herten op dezelfde manier aan hun einde zouden komen als in de Oostervaardersplassen in Flevoland, waar dieren massaal doodgingen door kou en voedseltekorten. Daarom stelde de partij schriftelijke vragen aan het provinciebestuur om te voorkomen dat Zeeuwse herten zouden bezwijken aan de vrieskou.

Voor de politieke misser van de maand gaan we terug naar de damherten op de Haringvreter in het Veerse Meer. Want de provincie heeft inmiddels antwoord gegeven op de schriftelijke vragen over de damherten, waarvoor de Partij voor Zeeland deze maand de bronzen medaille krijgt. En in dat antwoord staan een paar opmerkelijke zaken.

1. De vragen zijn per e-mail gesteld op 7 maart. Maar de provincie schrijft dat ze pas op 13 maart zijn binnengekomen. Lezen ze daar maar één keer in de week hun mail ofzo? Of heeft een ambtenaar er zes dagen over gedaan om de vragen als ingekomen stuk te registreren? Zelfs in de tijd van de postduiven zou een poststuk sneller aankomen!

2. Omdat de damherten vanwege de kou begin maart mogelijk gevaar liepen, vroeg de partij voor Zeeland om 'per ommegaande' op de hoogte te worden gesteld hoe het met de herten gaat. Per ommegaande betekent 'direct' omdat er haast bij is. De antwoorden van de provincie kwamen pas op 27 maart, bijna drie weken later. Voor de provincie is dat misschien snel, maar in de normale-mensen-wereld is dat vrij langzaam.

Gelukkig gaat het met de herten op de Haringvreter nog steeds goed. Maar over de snelheid waarmee de provincie reageert, zegt de politieke redactie van Omroep Zeeland:

