Knieblessure dwingt Van Drongelen toe te kijken

Rick van Drongelen in shirt HSV (foto: Orange Pictures)

Van Drongelen startte afgelopen zaterdag niet in de basisopstelling, maar kwam na de rust in het veld. In een duel overstrekte hij zijn knie. Zijn trainer Christian Titz liet aan Duitse media weten dat zijn kruisbanden in orde zijn. De club weet nog niet hoe lang Van Drongelen uit de roulatie is.

HSV is op dit moment de nummer laatst in de Bundesliga met negentien punten uit achtentwintig duels.