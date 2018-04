NBB, SGP en CDA gaan Noord-Beveland besturen

Het nieuwe college van Noord-Beveland (foto: Omroep Zeeland)

Noord-Bevelands Belang kwam op 21 maart als grote winnaar uit de bus tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. De partij steeg van twee naar vier zetels. SGP en CDA hebben allebei twee zetels. Pim Schenkelaars (NBB), Adrie van der Maas (SGP) en Anja Slenter (CDA) worden de wethouders.

Van der Maas en Slenter waren ook de afgelopen vier jaar wethouder. Toen vormden SGP en CDA het college met de VVD. Opvallend in Noord-Beveland is dat ook de burgemeester een portefeuille heeft. Burgemeester Delhez krijgt financiën in zijn portefeuille.