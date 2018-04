De jacht op een startbewijs voor de KNVB Beker

Yves Nyemb scoorde vier keer voor Vlissingen in de achtste finale tegen De Alblas (foto: Paul ten Hacken)

VC Vlissingen

Hoofdklasser VC Vlissingen kan bij winst op zondag tweedeklasser Cluzona voor de vierde keer in acht seizoenen de halve finale bereiken. In 2010 was VC Vlissingen verliezend finalist. In 2015 en 2017 was de halve finale het eindstation voor VC Vlissingen. Twee keer was Hoek toen de sterkste.

Beste bekerprestatie

GOES doet het dit jaar uitstekend in de districtsbeker. De laatste keer dat GOES de kwartfinale was in het seizoen 2010-2011, waarin de Bevelandse club door VCK uitgeschakeld werd. Desondanks mocht GOES toen uiteindelijk als lucky loser mee doen aan de KNVB Beker, waarin toenmalig trainer Gérard de Nooijer met 1-5 van Zwaluwen verloor. Gert-Jan van Leiden scoorde het enige doelpunt voor GOES.

Een plek in de halve finale is voor GOES dan ook de beste bekerprestatie van de laatste tien jaar. Vanavond is zaterdag 1e klasser Sliedrecht de tegenstander.

Hoek viert de winst in de districtsbeker in 2017 (foto: Omroep Zeeland)

Hoek is de meest succesvolle Zeeuwse club in de districtsbeker. De club bereikte de laatste tien seizoen vier keer de finale. In 2013,2015 en vorig jaar won Hoek de beker. In 2011 was Hoek verliezend finalist.

Dit seizoen werd Hoek al in de derde ronde uitgeschakeld tegen Baronie (na strafschoppen).

Meest opvallende clubs in de laatste tien seizoenen van de districtsbeker zijn Zaamslag en VCK uit Koudekerke, die allebei één maal de halve finale bereikten. Zaamslag deed dat in het seizoen 2008-2009 waarin de club uitgeschakeld werd door Kloetinge. In de KNVB Beker werd Zaamslag in de eerste ronde uitgeschakeld door AFC'34.

VCK bereikte de halve finale van de districtsbeker in het seizoen 2010-2011 en ging kansloos met 7-0 onderuit tegen Hoek. In de KNVB Beker werd VCK in de eerste ronde uitgeschakeld door Argon.

De bekerduels van GOES en VC Vlissingen zijn vanavond te volgen via twitter: @omroepzldsport.