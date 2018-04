Deel dit artikel:











Deze vier Zeeuwse rijksmonumenten krijgen samen ruim 1,3 miljoen euro subsidie

De Sint Baafskerk in Aardenburg, de vestingwerken in Veere, de Koutermolen in Hoedekenskerke en de Beaufortsluis bij Walsoorden krijgen samen in totaal 1.356.779 euro subsidie van de provincie Zeeland. Het geld is bedoeld voor restauratie van de rijksmonumenten.

De Koutermolen in Hoedekenskerke (foto: André Vermeulen) De provincie steekt het geld in de renovatie van deze Zeeuwse rijksmonumenten om 'waardevol Zeeuws erfgoed te behouden, ontwikkelen en toegankelijk te maken'. De provincie ontving voor dit jaar zes subsidieaanvragen: de aanvragen van Molen de Haan in Brouwershaven en het Blauwe Bolwerk in Zierikzee werden afgewezen. Subsidie voor Zeeuwse rijksmonumenten in 2018 Rijksmonument Subsidiebedrag Sint Baafskerk Aardenburg €736.868,-

Vestingwerken Veere

€178.024,- De Koutermolen Hoedekenskerke €201.164,- De Beaufortsluis bij Walsoorden €240.723 De subsidie komt uit het potje van het Ministerie van OC&W, dat jaarlijks 20 miljoen in het Provinciefonds stort voor de restauratie van rijksmonumenten. Zeeland krijgt jaarlijks 1,3 miljoen.