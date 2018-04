Deel dit artikel:











Investering Windpark Krammer loopt storm

Het loopt storm met mensen die willen investeren in Windpark Krammer. De inschrijving begon vanmorgen om 10.00 uur, rond het middaguur was al meer dan 6 miljoen euro 'binnen', terwijl er 10 miljoen nodig is.

Leden van Zeeuwind en Deltawind, inwoners van Tholen, Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland hebben voorrang bij de inleg voor obligaties, maar ook andere geïnteresseerden hebben de mogelijkheid om door middel van een obligatielening te investeren in de realisatie en exploitatie van het windpark. Inschrijven hiervoor kan tot en met 14 mei 2018. Op 4 april organiseert Windpark Krammer een informatieavond voor belangstellenden. Windpark Krammer belooft een rente van 6 tot 8 procent op het geleende geld. Het windpark gebruikt het geld om te investeren. De volledige obligatielening bedraagt 10 miljoen euro. Geïnteresseerden kunnen meedoen vanaf vijfhonderd euro tot een maximum van honderdduizend euro per persoon. Windpark Krammer verkoopt de opgewekte elektriciteit aan Philips, AkzoNobel, DSM en Google. Met die inkomsten (en ontvangen SDE-subsidie) worden de obligatieleningen afgelost. De aflossingen starten na de bouw in 2019 en worden uitgesmeerd over een periode van 10 jaar.