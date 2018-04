Gewapende overval op supermarkt in Wolphaartsdijk

(archieffoto) (foto: Omroep Zeeland)

Eén of meerdere mensen zouden supermarkt de Veerhoeve aan de Veerweg zijn binnengedrongen met bivakmutsen en messen. De melding kwam bij de politie om 16.32 uur binnen. Hoe de overval is uitgevoerd is nog niet bekendgemaakt, ook is niet duidelijk of de daders geld hebben buitgemaakt.

De winkel is inmiddels gesloten in overleg met de eigenaar. Politie doet onderzoek in de omgeving.