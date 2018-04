Jongens van 13 en 16 opgepakt voor overval op supermarkt

Twee jongens drongen rond 16.30 uur supermarkt de Veerhoeve aan de Veerweg binnen met bivakmutsen en messen. Hoe de overval precies in z'n werk ging, is nog niet bekendgemaakt, wel is duidelijk dat de daders zonder buit zijn gevlucht. Omstanders konden een 16-jarige jongen tegenhouden. Een 13-jarige jongen werd rond 18.45 uur in Goes aangehouden.

Niemand raakte gewond tijdens de overval. De politie heeft na het overval onderzoek gedaan in de omgeving, er werd onder andere een politiehelikopter ingezet.