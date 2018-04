Terneuzen centraal in internationale herdenking Slag om de Schelde

Bommen in de duinen bij Dishoek. (foto: Omroep Zeeland)

De officiële herdenking zal op zaterdag 31 augustus 2019 plaatsvinden in Terneuzen. De herdenking wordt georganiseerd door het Nationaal Comité 4 en 5 mei, samen met de provincies Zeeland en Brabant en de Canadese en Poolse ambassade.

Poolse, Canadese en Engelse soldaten veroverden in de herfst van 1944 Zeeuws-Vlaanderen, staken over naar de stranden van Vlissingen en Westkapelle en veroverden Walcheren en, via Brabant, Zuid-Beveland. Met de verovering van beide oevers van de Westerschelde, was de cruciale doorgang naar Antwerpen vrij. Het zou de opmars naar Duitsland met vele maanden hebben bekort.

Lange tijd genoot de Slag om de Schelde weinig bekendheid. Daar moet de grootste herdenking in Terneuzen een einde aan maken. De NPO zal de herdenking live uitzenden.

Ben de Reu, provincie Zeeland, over de herdenking Slag om de Schelde:

Behalve in Terneuzen zal de Slag om de Schelde ook op andere plaatsen in Zeeland worden herdacht. Naast het herdenken van de slachtoffers moet het ook een feest van vrijheid worden, zegt gedeputeerde Ben de Reu. Hij denkt aan een cultureel festival met verschillende evenementen in heel Zeeland.

