Bromfietser zwaargewond na botsing auto

Bij een ongeval op de N59 in Zierikzee is vanmiddag een bromfietser zwaargewond geraakt. Het slachtoffer is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond 17.30 uur toen een bromfiets in botsing kwam met een personenauto op het fietspad langs de N59 ter hoogte van de Oudeweg. De bestuurder van de brommer kwam ten val en raakte ernstig gewond. Twee ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plekke om hulp te verlenen. Het slachtoffer is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht, over zijn toestand is niks bekend. De politie doet onderzoek naar het ongeval.