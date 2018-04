Pas op de plaats voor plannen Trekdijk Nieuw- en Sint-Joosland

De Trekdijk in Nieuw- en Sint Joosland, waar een bedrijventerrein is gepland (foto: Omroep Zeeland)

Morgen praat een vertegenwoordiging van de gemeente met de werkgroep Trekdijk. Na dit gesprek, en nadat meer duidelijk is over wat er in het coalitieakkoord komt te staan over de Trekdijk, volgt meer informatie, kondigt Middelburg aan.

De inwoners van Nieuw- en Sint-Joosland en de wijk Mortiere krijgen nog een brief over de afgelasting van de informatiebijeenkomsten.

Bang voor lawaai, stank en verstoring van rust

De plannen voor een bedrijventerrein aan de Trekdijk houden de gemoederen in Middelburg al maanden bezig. In januari keurde de toenmalige gemeenteraad de exploitatieopzet voor het terrein met een kleine meerderheid goed.

Bewoners van Nieuw- en Sint-Joosland zien niets in het plan. Ze zijn bang voor lawaai, stank en voor verstoring van hun rust. Ook vinden ze het terrein een aantasting van het open landschap. Verder zeggen ze dat er geen behoefte is aan een nieuw bedrijventerrein, omdat de andere bedrijventerreinen in Middelburg nog niet vol zijn.

