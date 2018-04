Bakker Joop van Meijel uit Clinge bakt - alweer- de beste bolus

Tweeëntwintig bakkers uit heel Zeeland deden mee aan de boluskeuring. Ze maakten het de jury niet makkelijk, want de winnaar werd bepaald op vijfhonderdste punt. "Het is echt opvallend dat dit jaar de top heel dichtbij elkaar ligt en dat is mooi om te zien", zegt juryvoorzitter Mark Plaating.

Tot nog toe is hij er elk jaar bij geweest en hij merkt dat de deelnemende bakkers steeds beter worden. "Steeds meer bakkers scoren hoog met hun bolus en hebben ook echt kans om volgend jaar te winnen, dus dat is heel knap."

Top 5 Beste Zeeuwse bolussen 2018

cijfer Bakker Plaats 7,63 Joop van Meijel Clinge 7,58 Everaers Renesse

7,33 Risseeuw Zaamslag 7,25 Bouman Oosterland

7,24 Schrieks Vlissingen

De keuring ging dit jaar iets anders dan voorgaande jaren. Er was deze keer geen blinde keuring met mysteryshoppers die vooraf aan de wedstrijddag de bolussen al eens proefden. Naast de professionele keurmeesters onder leiding van meester-boulanger Mark Plaating, was er nu een 'consumentenjury'.

"Er waren zes consumenten geselecteerd door de PZC die in groepjes van twee beoordeelden. Zij kwamen uit allerlei verschillende plaatsen, dus op die manier probeerden we die uitslag zo objectief mogelijk te maken", vertelt Plaating. De beoordeling van de consumenten telden voor de helft mee.

De top 5 kreeg een trofee uitgereikt door Anita Witzier.

