Tholen verder met drie wethouders, CDA uit coalitie gewipt

Peter Hoek (SGP), Kees Bierens (informateur), Frank Hommel (VVD) en Jan Harmsen (CU) (foto: Omroep Zeeland )

Petrina Geluk van het CDA is teleurgesteld. "Ik vind het heel jammer, hoewel we de kleinste partij zijn van het huidige college." Toch hoopte Geluk dat de goede samenwerking van de afgelopen jaren de doorslag zou geven. "De relaties zijn nu wel even verstoord."

Geluk baalt vooral dat ze niet op de hoogte was van de gesprekken die de overige drie partijen voerden. "We zijn niet geïnformeerd, terwijl de drie grootste partijen al sinds vorige week zonder ons gesprekken voerden. Dat steekt ons wel, aangezien we de laatste jaren goed samenwerkten."

Van vier wethouders naar drie

Sinds de gemeente Tholen in 1995 fuseerde met Sint Philipsland zat er altijd een CDA-wethouder in de raad. Nu Geluk het wethouderschap aan haar neus voorbij ziet gaan, ziet ze toch nog een lichtpuntje: "Ik kan mijn rol als enige vrouwelijke raadslid wel uit gaan voeren. Dat ga ik zeker uitbuiten", glimlacht ze.

Er was behoefte om het aantal wethouders terug te brengen van vier naar drie, laat informateur Bierens weten. "Tholen heeft een zware periode achter de rug" legt hij uit. Doordat de gemeenteraad nu vooral in een uitvoerende fase terechtkomt, kan het volgens hem met een wethouder minder. Dat zou ook kostenbesparend zijn. Door het verdwijnen van een wethouder, zal burgemeester Ger van de Velde waarschijnlijk wat wethouderstaken op zich gaan nemen.

Geen PVV in de coalitie

De nieuwe coalitie heeft twaalf van de eenentwintig zetels. Ook nieuwkomer PVV staat in Tholen buitenspel. "De drie grootste partijen vormen al een natuurlijke meerderheid. Daardoor zit de PVV net als het CDA niet in de coalitie", legt Bierens uit. SGP-wethouder Peter Hoek sluit zich daar bij aan. "Als SGP gaan we voor continuïteit en met deze drie partijen hebben we dat te pakken."

De drie partijen gaan de komende weken weer om de tafel om verdere afspraken te maken. Op 19 april wordt het nieuwe college geïnstalleerd.

Lees ook: