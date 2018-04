GOES met zevenklapper naar KNVB-bekertoernooi

GOES begon voortvarend aan de wedstrijd, want binnen 6 minuten kreeg de ploeg twee goede kansen om de score te openen. Het was dan ook wachten tot de openingstreffer, die zo'n tien minuten later viel. Spits Daniel Wissel scoorde voor de Bevelandse club. Sliedrecht kwam er niet aan te pas, op een counter in de twintigste minuut na, toen Luciano van Harlingen voorlangs het doel van Dennis Uijl schoot.

Voor rust beslist

GOES bleef kansen creëren en kwam via Jan Paul van Hecke (een volley uit een voorzet na een corner) op 0-2. Nog binnen de 25 minuten was het weer raak toen Ray Kroon de 0-3 aantekende na een afgemeten pass van Tim de Winter. en toen Erwin Franse weer tien minuten later voor 0-4 zorgde was de wedstrijd helemaal beslist. Een minuut later deed Sliedrecht iets terug middels aanvoerder Sjoerd van der Waal. Hij redde de eer voor de Zuid-Hollanders.

Zevenklapper

Na rust was de honger van GOES nog niet gestild. Van een grote fout op het middenveld van Sliedrecht kon Ray Kroon profiteren. Hij zette tien minuten na rust GOES op 1-5. Daarna kreeg Ray Kroon de kans op zijn derde doelpunt van de avond, maar zijn schot strandde op de keeper. Er vielen daarna nog wel twee goals voor de ploeg van trainer Rogier Veentra. Tim de Winter schoot de 1-6 binnen en Wissel maakte met zijn tweede van de avond de zevenklapper compleet.

Scoreverloop

0-1 Wissel (15)

0-2 Jan Paul van Hecke (22)

0-3 Kroon (25)

0-4 Franse (35)

1-4 Van der Waal (36)

1-5 Kroon (55)

1-6 De Winter (69)

1-7 Wissel (85)

Opstelling GOES

Uijl, Klaas van Hecke, Hollemans (Rentier/73), Jan Paul van Hecke, Dekker, De Winter (De Vlieger/73), Van de Woestijne, Wolff, Franse (Kabwe Manengela/67), Wissel, Kroon