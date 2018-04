Vlissingen strandt in kwartfinale districtsbeker

John Karelse (foto: Paul ten Hacken)

In een regenachtig Wouw had Vlissingen een slechte avond. De ploeg van trainer John Karelse kwam er niet aan te pas en het was Cluzona dat de betere kansen kreeg. Het in grote getalen opgekomen publiek zag na bijna twintig minuten spelen dat een schot van Daniel Dekker tot corner werd getikt door Vlissingen keeper Joan van Belzen. Het was dan ook niet verwonderlijk dat Cluzona op voorsprong kwam. Het doelpunt kwam op naam van Ruben Maas, die tien minuten voor rust de 1-0 scoorde voor de Brabanders. Diezelfde Ruben Maas kreeg een minuut later opnieuw een kans maar miste.

Nog twee treffers

De tweede helft begon met aan Vlissingen kant een wissel, Ibrahim Eryürük kwam in het veld voor Steve Schalkwijk. Na een kwartier in de tweede helft was het opnieuw Ruben Maas die door de verdediging van Vlissingen slalomde en drie spelers voorbij ging, maar zijn voorzet kwam niet aan. Halverwege de tweede helft was het wederom Daniel Dekker die een kans kreeg voor Cluzona maar hij miste. Een minuut na de wissel van El Hattach voor Bouzambou bij Vlissingen komt de Walcherse ploeg op een 2-0 achterstand. Het was Wesley Smits die de 2-0 op het scorebord zet. En daar bleef het niet bij, want 5 minuten voor tijd maakte Jacques Dekker aan alle illusies voor Vlissingen een einde en werd het 3-0.

Landelijke beker

Door de nederlaag mag Vlissingen niet meedoen aan de landelijke KNVB beker volgend seizoen. Die plaats is vergeven aan Cluzona, dat het in de halve finale van die districtsbeker op mag nemen tegen GOES, dat met 1-7 won van Sliedrecht.

Scoreverloop

1-0 Maas (36)

2-0 Smits (72)



Opstelling Vlissingen

Van Belzen, Renzo Roemeratoe, Manuhuwa, Milton Roemeratoe, Martien, Geerman (Uranie/80), Weeda, De Kroo, Bouzambou (El Hattach/71), Nyemb, Schalkwijk (Eryürük/46)