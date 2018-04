GOES wél, VC Vlissingen niet naar KNVB-bekertoernooi

GOES juicht na een doelpunt (foto: René van der Vliet)

GOES besliste het duel tegen eersteklasser Sliedrecht al in de eerste 25 minuten door drie keer te scoren. Daniël Wissel, Jan Paul van Hecke en Ray Kroon zorgden voor een 0-3 voorsprong en tien minuten voor rust bracht Erwin Franse de stand al op 0-4. Via Sjoerd van der Waal deed Sliedrecht een minuut later nog wat terug.

Zevenklapper

In de tweede helft liet GOES er helemaal geen twijfel meer over bestaan wie de plaats in de halve finale ging bereiken. De Bevelandse formatie maakte nog drie treffers (Kroon, Tim de Winter en Wissel) en won zo afgetekend met 7-1.

VC Vlissingen

In de halve finale van de districtsbeker speelt GOES niet tegen mede-hoofdklasser VC Vlissingen, maar tegen Cluzona uit het Brabantse Wouw. Die tweedeklasser verraste door de Zeeuwse hoofdklasser Vlissingen met 3-0 te kloppen. Voor rust stond het 1-0 voor de thuisploeg door een goal van Ruben Maas. In de tweede helft strooiden Wesley Smits en Jacques Dekker extra zout in de wonden.

De halve finale tussen GOES en Cluzona staat gepland voor zondag 29 april. De winnaar speelt in de finale tegen Uno Animo, Madese Boys of Marvilde.