Acht bands op Road to GraauwRock

(foto: OZ)

De bands worden beoordeeld door een jury. Iedere act krijgt 20 minuten speeltijd. Er zijn twee podia zodat er geen onderbrekingen zijn tussen de optredens. De volgorde waarin de bands spelen wordt bepaald via loting. Tijdens beide festivaldagen is er ook een foodtruckfestival op het terrein, het sportpark in Graauw.

Bands

De deelnemende bands zijn: Actor Actor (Cork, Ierland), Altobelli (Hulst), By Far (Waarschoot, België), Barosz (Luik, België), Conspiracy of Seven (Axel), SANIA (Antwerpen, België), Sons of Flem (Antwerpen, België) en de winnaar van Steenworp 2018, waarvan de finale op 7 april wordt gehouden in Terneuzen.