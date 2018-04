ZLM Tour heeft halve ton nodig om te blijven bestaan

Een beeld uit de ZLM Tour van 2017 (foto: Omroep Zeeland)

Voorzitter Kees Veerhoek en gedeputeerde Jo-Annes de Bat over de toekomst van de ZLM Tour

De ZLM Tour vormt met een aantal andere wedstrijden in dezelfde categorie een kweekvijver voor wereldwijd wielertalent. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen van afgelopen zondag, Niki Terpstra, reed de Zeeuwse wedstrijd in het verleden. De Deense nummer twee Mads Pedersen eindigde twee jaar geleden nog als tweede in het eindklassement van de ZLM Tour door de slotetappe (het was toen nog een meerdaagse) te winnen. Toch is het lastig om sponsoren te vinden die het gat dat ZLM Verzekeringen na dit jaar achter laat op te vullen. "We zijn blij dat we dit jaar in ieder geval nog kunnen rijden", zegt voorzitter Kees Veerhoek. "Dat hebben we aan ZLM te danken. Maar na dit jaar stoppen ze en dat gat moet opgevuld worden. Ik noem niet graag bedragen, maar we hebben minimaal een halve ton nodig."

Geen hulp KNWU

De ZLM Tour is de enige Nederlandse wedstrijd die deel uitmaakt van de Nations Cup, een serie wedstrijden voor de grootste talenten tot 23 jaar. De KNWU zou daarom ook een rol kunnen spelen in het behoud van de wedstrijd, maar volgens Veerhoek is daar geen sprake van. "We hebben goed contact met de KNWU, maar de bond is er niet om wedstrijd overeind te houden."

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat (foto: Omroep Zeeland | Foto: Tom Remijn)

Provincie Zeeland

De Provincie Zeeland schoot de Zeeuwse wedstrijd dit jaar wel te hulp en stelde ook het Provinciehuis beschikbaar voor de presentatie. Gedeputeerde Jo-Annes de Bat hoopt dat er Zeeuwse bedrijven opstaan die de wedstrijd in leven houden. "Nu de economie weer aantrekt hoop ik dat er bedrijven zijn te vinden die de sponsoring over willen nemen. Misschien kunnen bijvoorbeeld drie bedrijven het samen gaan doen. Maar vergeet ook niet alle sponsoren van het eerste uur en de vrijwilligers die de wedstrijd steunen. Die blijven van levensbelang." De Bat hoopt dat de organisatie van de ZLM Tour potentiële sponsoren tijdens de komende editie op 14 april enthousiast kan maken voor het evenement.