Er komen meer vrijwillige hulpverleners bij meer soorten calamiteiten

Nu krijgen burgerhulpverleners een oproep als er iemand in de buurt een hartaanval heeft. Alle vrijwilligers binnen een straal van een kilometer krijgen een melding op hun telefoon. Nog voordat de ambulance arriveert, kunnen zij beginnen met reanimeren. In de gemeente Reimerswaal is hierdoor de overlevingskans toegenomen van 8 naar 24 procent.

Dit systeem wordt uitgebreid. Ook in andere acute noodsituaties worden vrijwilligers straks opgeroepen. Bijvoorbeeld bij het evacueren van een verzorgingstehuis of een school of om te hulp te schieten bij brand of een overstroming. Het is snelle hulp in de eerste minuten, voordat de hulpdiensten arriveren.

Zeeland is een van de eerste provincies die het alarmeringssysteem voor burgerhulpverleners invoert. De zestigduizend euro van de provincie wordt gebruikt om de meldkamer aan te passen en informatiebijeenkomsten te organiseren om meer vrijwilligers te werven.

Hoe werkt het alarmeringssysteem Stan? Bij een calamiteit wordt een melding gedaan naar de centrale meldkamer van 112. De meldkamerspecialist doorloopt een vaste procedure om de ernst van de situatie te beoordelen. Bij bepaalde alarmeringscodes worden automatisch burgerhulpverleners in een straal van 1000 meter gewaarschuwd via hun telefoon. De opgeroepen vrijwilligers krijgen instructies om naar de locatie te gaan en daar te assisteren.

Zeeland is het tweede risicogebied van Nederland, door de zware industrie die hier is gevestigd. Tegelijk zijn er relatief lange aanrijdtijden voor hulpdiensten.